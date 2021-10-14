Новости Крыма

Выпускники КФУ из других стран смогут построить карьеру в Крыму

14 октября 2021, 09:37Общество

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Иностранные студенты после окончания Крымского федерального университета им. Вернадского могут проложить свою профессиональную деятельность в Крыму или в других регионах России. Об этом во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ профессор Сергей Юрченко.

"Сегодня в Крыму обучаются около двух тысяч студентов из более чем пятидесяти стран. И при желании они могут остаться в республике и начать строить карьеру", – сообщил Юрченко.

Это поддерживается установками государственной политики, уточнил он.

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