Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту

В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.

"Ялта входит в высокий курортный сезон. Гостей все больше. На июль бронь в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) – около 80%", – написала мэр в своем Telegram-канале.

По информации Янины Павленко, в июне средняя заполняемость составила более 67%, что на 15% больше, чем в прошлом году.

"Всего за первое полугодие Ялту посетили более миллиона туристов – больше половины всего турпотока в Крым", – уточнила глава администрации города.