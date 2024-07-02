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Новости Крыма

Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту

Сегодня, 08:57Общество

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В Ялте туристы активно бронируют места в различных средствах размещения. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.

"Ялта входит в высокий курортный сезон. Гостей все больше. На июль бронь в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) – около 80%", – написала мэр в своем Telegram-канале.

По информации Янины Павленко, в июне средняя заполняемость составила более 67%, что на 15% больше, чем в прошлом году.

"Всего за первое полугодие Ялту посетили более миллиона туристов – больше половины всего турпотока в Крым", – уточнила глава администрации города.

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