Высокую пожароопасность объявили в Крыму

В Крыму с 23 по 26 апреля ожидается высокая пожароопасность. Об этом предупредили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-26 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении профильного министерства.

Ранее сообщалось, что в Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты.