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Новости Крыма

Высокую пожароопасность объявили в Крыму

22 апреля 2025, 13:36Культура и развлечения

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В Крыму с 23 по 26 апреля ожидается высокая пожароопасность. Об этом предупредили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-26 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении профильного министерства.

Ранее сообщалось, что в Крыму за пожарной безопасностью следят около 260 межведомственных групп, куда входят сотрудники МЧС, муниципалитетов и другие специалисты.

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