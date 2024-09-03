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Новости Крыма

Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться

03 сентября 2024, 11:09Общество

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В Крыму насчитали более девяти тысяч гостевых домов, которым предстоит легализоваться, что поможет обеспечить безопасный отдых для туристов и даст ряд преимуществ самим таким объектам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

"По итогам проведенной работы порядка девяти тысяч объектов в республике имеют признаки гостевых домов. Поэтому для Крыма одна из главнейших задач – интеграция в правовое поле малых индивидуальных средств размещения", – сказал министр.

По его мнению, легализовать такие объекты поможет соответствующий законопроект, который депутаты Госдумы РФ рассмотрят во втором чтении уже в рамках осенней сессии. К этому моменту со стороны Крыма предложено несколько поправок, в частности – об исключении из документа нормы о самостоятельной регистрации гостевых домов в специальном реестре без экспертной оценки.

Это поможет достигнуть главной цели – сделать услуги качественными и безопасными, считают в крымском профильном министерстве. Кроме того, минкурортов предлагает сохранить контрольно-ревизионные функции за аккредитованными организациями, которые проводят классификацию гостевых домов, поскольку силами министерства справиться с этой задачей будет невозможно ввиду из большого количества, подчеркнул министр.

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