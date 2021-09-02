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Взрыв бытового газа в Ногинске: что известно на данный момент

Сегодня, 10:40Общество

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Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске за ночь возросло до семи. Тела последних жертв утром 9 сентября обнаружили сотрудники экстренных служб, информирует РИА Новости.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Из-под завалов были извлечены тела женщины и подростка. Позже было обнаружено тело погибшего ребенка, пишет издание.

"Найдены тела еще двух погибших", – рассказал изданию представитель экстренных служб. Погибших извлекут из-под завалов после завершения работы следственной группы.

На утро 9 сентября в пунктах временного размещения остаются 28 человек, в том числе десять детей. Всего было эвакуировано более 170 человек.

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