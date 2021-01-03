Взял на "слабо": пьяный спор двух крымчан закончился смертью

Перед судом предстанет 27-летний житель Бахчисарайского района. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Севастополе двое рецидивистов "угнали" сгоревший автомобиль По версии следствия, в октябре 2020 года, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поспорил с потерпевшим о возможности последнего переносить физические нагрузки, в том числе удары в область живота. "В ходе спора молодой человек нанес один удар кулаком в область туловища, чем причинил потерпевшему тупую травму живота, в результате чего последний скончался через несколько дней в медицинском учреждении", – сказано в сообщении.