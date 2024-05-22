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Новости Крыма

Яблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые сады

22 мая 2024, 10:54Общество

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В Крыму за 2024 год заложат более 700 гектаров новых плодово-ягодных насаждений. Об этом РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

"По предоставленным субсидиям, у нас 700 гектаров должно быть заложено. Но я думаю, что на самом деле будет посажено больше. Это все плодово-ягодные культуры: и яблони, и груши, и черешня, а также сливы, орехоплодные и ягоды – смородина и малина", – сообщила она.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник проинформировал, что в Белогорском районе от заморозков пострадало 500 гектаров яблоневых садов. Однако на валовом сборе яблок в Крыму этот не отразится, поскольку в этом году вступает в плодоношение значительная часть новых садов.

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