Ялта: блогер Гайворонский ждет суда

Задержанный в аннексированном Крыму ялтинский блогер и журналиста Евгений Гайворонский сообщил, что в отношении него 20 декабря должен состояться суд.

"Меня сейчас держат в Массандровском отделе полиции, потом на суд повезут в Ливадии, паспорт (российский – КР) изъяли. Теперь я, по российским законам, официально гражданин Украины. Повезут на суд, где будут устанавливать законность моего пребывания в России", – сказал Гайворонский.

По его информации, в полиции все пока проходит "адекватно", ему отдали телефон, чтобы блогер мог пригласить адвоката на суд, который предположительно состоится через час.

Подтверждения данной информации от российских правоохранителей и других источников нет, кто будет представлять интересы Гайворонского в суде пока неизвестно.

В аннексированном Крыму ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского 20 декабря российские силовики увезли в Массандровский отдел полиции. Данную информацию также подтвердила знакомая Гайворонского Людовика Пападопулу.

31 октября ялтинского журналиста и блогера Гайворонского обвинили в новом административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России (оскорбление в Интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина.

12 ноября подконтрольный России горсуд Ялты решил признать незаконными документы, по которым ялтинскому блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России.

Российские силовики задержали Гайворонского 22 октября. Подконтрольный России Мировой суд Ялты арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях.

Адвокат Алексей Ладин связывает арест Гайворонского с предыдущим задержанием активиста в марте 2019 года.

26 марта 2019 года Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позднее в тот же день подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.​

7 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя снова арестовал Гайворонского. Блогер назвал "бредом" обвинение в употреблении наркотиков.