Ялтинцу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на торговлю наркотиками

Силовики задержали 43-летнего жителя Ялты с крупной партией наркотиков, которые мужчина хранил у себя дома с целью продажи. Как информирует пресс-служба МВД по РК, мужчине предстоит предстать перед судом, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

"Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько расфасованных упаковок с порошкообразным веществом и пакетики с веществом растительного происхождения, сверток фольги с порошком, три пластиковые банки с растительным веществом серо-зеленого цвета, а также материалы и приспособления для фасовки наркотиков", – говорится в сообщении.