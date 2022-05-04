Новости Крыма

Ялтинцу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на торговлю наркотиками

04 мая 2022, 13:13Общество

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Силовики задержали 43-летнего жителя Ялты с крупной партией наркотиков, которые мужчина хранил у себя дома с целью продажи. Как информирует пресс-служба МВД по РК, мужчине предстоит предстать перед судом, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

"Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько расфасованных упаковок с порошкообразным веществом и пакетики с веществом растительного происхождения, сверток фольги с порошком, три пластиковые банки с растительным веществом серо-зеленого цвета, а также материалы и приспособления для фасовки наркотиков", – говорится в сообщении.

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