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Новости Крыма

Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты

19 сентября 2024, 15:16Общество

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Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

"Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Сделано много, особенно горжусь теми моментами, когда удалось сделать то, что не удавалось долгие годы. Это и благоустройство территорий, и ремонт дворов и дорог, выделение благоустроенных квартир льготникам, и работа с расселением аварийных домов", – написала она.

Павленко отметила, что в скором времени будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Ялты.

"Совсем скоро будет объявлен новый конкурс на замещение вакантной должности главы администрации, и я вновь собираюсь принимать в нем участие", – отметила она.

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