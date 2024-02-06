Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"

Юные талантливые крымчане могут принять участие в международном детском вокальном конкурсе "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Кастинг на восьмой сезон объявил телеканал НТВ.

В проекте могут принять участие талантливые ребята от 7 до 18 лет, которые обладают незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве.