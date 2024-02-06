Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"

Сегодня, 12:20Общество

1

Юные талантливые крымчане могут принять участие в международном детском вокальном конкурсе "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Кастинг на восьмой сезон объявил телеканал НТВ.

В проекте могут принять участие талантливые ребята от 7 до 18 лет, которые обладают незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх