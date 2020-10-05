Южане получают меньше: насколько высокие зарплаты в Крыму

В рейтинге крупных городов России по уровню зарплат Севастополь занимает 83-е место из 100. Средний заработок здесь не достигает и 34 тыс. рублей. Крымская столица оказалась на 62 месте с зарплатами в 35,8 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании РИА Новости.

Эксперты подсчитали, что житель Симферополя со средней зарплатой может позволить приобрести почти два стандартных потребительских набора, а севастополец – почти 1,8. Если сравнивать заработок жителей полуострова с зарплатами в крупных городах соседних регионов, то выходит, что в Краснодаре и Ростове-на-Дону доходы людей на порядок выше. Так, оплата труда в Краснодаре в среднем составляет почти 44 тыс. рублей, а в Ростове – 40,5 тыс.