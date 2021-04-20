Новости Крыма Южный циклон над ЮФО: в Крыму ожидают грозы и сильный ветер

В связи с прохождением южного циклона в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. По данным регионального гидрометцентра, юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с, прорывами доходя до 23-28 м/с. Непогода также "зацепит" Калмыкию, Адыгею, Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край, уточнили в МЧС РФ. Как сообщила РИА Новости Крым руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, южный циклон покинет полуостров уже в конце вторника 20 апреля. Но осадки на полуострове ожидаются до конца текущей недели. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

