Новости Крыма За год в Крыму предотвратили четыре теракта – Совбез РФ

За год в Крыму предотвратили четыре теракта – Совбез РФ Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму удалось предотвратить ряд преступлений террористического характера, сообщает РИА Новости. "Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта", – сообщил Патрушев на совещании. Он добавил, что меры безопасности в Крыму в период курортного сезона позволили не допустить осложнения в регионе криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

