Новости Крыма

За год в Крыму предотвратили четыре теракта – Совбез РФ

За год в Крыму предотвратили четыре теракта – Совбез РФ

24 ноября 2020, 13:57Общество

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму удалось предотвратить ряд преступлений террористического характера, сообщает РИА Новости.

"Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта", – сообщил Патрушев на совещании. Он добавил, что меры безопасности в Крыму в период курортного сезона позволили не допустить осложнения в регионе криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

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