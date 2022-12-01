За неявку в военкомат россиян привлекут к ответственности

В начале декабря жители Москвы получили предостережения с напоминанием об уголовной и административной ответственности за уклонение от воинского учета и призыва.

Одно из таких предостережений нашей редакции предоставил житель Москвы.

В военкомат нужно прибывать по первому требованию и не игнорировать мероприятия, связанные с воинским учетом. "Уклонисты" будут наказаны – сказано в документе.

Документ оформлен управой района Отрадное и подписан главой управы.

Все больше фактов указывает на то, что вторая волна мобилизации не за горами. Иначе зачем такие предупреждения, если призыв завершен?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что на сообщения о второй волне мобилизации "не нужно обращать внимания". "Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента" – заявил он на одной из пресс-конференций.

В свете этого напоминаем, что информацию об осенней мобилизации топ-политики тоже отрицали до последнего момента как минимум 15 раз.

По его мнению, в соцсетях "очень много провокационных сообщений публикуются".

Заметим, документ за подписью главы управы района не является сообщением соц. сетей.