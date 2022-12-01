За неявку в военкомат россиян привлекут к ответственности

В начале декабря жители Москвы получили предостережения с напоминанием об уголовной и административной ответственности за уклонение от воинского учета и призыва.
Одно из таких предостережений нашей редакции предоставил житель Москвы.
В военкомат нужно прибывать по первому требованию и не игнорировать мероприятия, связанные с воинским учетом. "Уклонисты" будут наказаны – сказано в документе.
Документ оформлен управой района Отрадное и подписан главой управы.
Все больше фактов указывает на то, что вторая волна мобилизации не за горами. Иначе зачем такие предупреждения, если призыв завершен?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что на сообщения о второй волне мобилизации "не нужно обращать внимания". "Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента" –
В свете этого напоминаем, что информацию об осенней мобилизации топ-политики тоже
По его мнению, в соцсетях "очень много провокационных сообщений публикуются".
Заметим, документ за подписью главы управы района не является сообщением соц. сетей.