Новости Крыма

За первую рабочую неделю года в Крыму сбили 13 пешеходов

18 января 2021, 14:19Общество

3

За прошедшую неделю на крымских дорогах сбили 13 пешеходов. Трое из них скончались, информирует пресс-служба УГИБДД МВД по Крыму. По вине пешеходов было зарегистрировано семь аварий.

Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неустановленных местах или на красный сигнал светофора, пренебрегали светоотражающими элементами, или неожиданно для автомобилистов появлялись из-за препятствий. А вот по вине водителей зарегистрировано четыре ДТП, в которых два человека погибли. Кроме того, трое пешеходов, в том числе один несовершеннолетний, получили различные травмы. Ранее сообщалось, что в Крыму на дороге сбили двух пешеходов. Одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района, там сбили девочку 2008 года рождения.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх