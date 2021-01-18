За первую рабочую неделю года в Крыму сбили 13 пешеходов

За прошедшую неделю на крымских дорогах сбили 13 пешеходов. Трое из них скончались, информирует пресс-служба УГИБДД МВД по Крыму. По вине пешеходов было зарегистрировано семь аварий.

Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неустановленных местах или на красный сигнал светофора, пренебрегали светоотражающими элементами, или неожиданно для автомобилистов появлялись из-за препятствий. А вот по вине водителей зарегистрировано четыре ДТП, в которых два человека погибли. Кроме того, трое пешеходов, в том числе один несовершеннолетний, получили различные травмы. Ранее сообщалось, что в Крыму на дороге сбили двух пешеходов. Одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района, там сбили девочку 2008 года рождения.