Новости Крыма

За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций

14 июля 2022, 15:08Общество

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В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, рассказал генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.

"С начала года заключено 18 соглашений о реализации инвестиционных проектов, планируемый объем привлеченных инвестиций составляет 13 миллиардов 165 миллионов рублей. Несмотря на санкции и другие ограничения, инвесторы продолжают вкладывать в развитие республики", – приводит слова Пидаева его пресс-служба.

По словам Пидаева, в первом полугодии 2022 года Корпорация развития сопровождала порядка 240 инвестиционных проектов, значительно выросло количество инвестиционных площадок, внесенных в Реестр инвестплощадок.

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