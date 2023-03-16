Новости Крыма

За ПВО придется платить

За ПВО придется платить

16 марта 2023, 15:07Главная

Законодательными органами регионов России, граничащих с Украиной, принято решение о вводе нового налога на содержание средств ПВО в регионе. Налог будет предназначен для содержания средств противовоздушной обороны (ПВО) в этом регионе.

Согласно заявлению представителя Правительства Республики Крым, налог будет взиматься ежемесячно и составит 1% от зарплаты каждого налогоплательщика. Эти дополнительные средства будут направлены на улучшение системы ПВО и обеспечение безопасности граждан в регионе.

Однако, введение нового налога вызвало недовольство у многих граждан, которые считают, что государство уже получает достаточно денег от налогов, а дополнительные расходы на ПВО должны быть покрыты из выделенного бюджета.

Представители власти уверены, что новый налог не будет обременительным для населения и будет полезен для обеспечения безопасности региона. Однако, точно известно, что эта новость вызовет большой резонанс в обществе и потребует дальнейших обсуждений и разъяснений со стороны государства.

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