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Новости Крыма

За рулем были дети: в ДТП в Симферопольском районе Крыма ранены двое

10 мая 2025, 11:23Общество

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В Симферопольском районе Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, авария произошла вечером 9 мая в селе Журавлевка.

"12-летний подросток управляя мопедом Orion, выезжая из проулка на главную дорогу, не выполнил требование уступить дорогу при повороте направо и допустил столкновение с транспортным средством Chevrolet Lanos под управлением 14-летнего несовершеннолетнего водителя, который двигался по главной дороге", – уточнили подробности правоохранители.

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