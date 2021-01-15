По итогам прошлого года Республика Крым и Севастополь показали наилучшие результаты по выполнению мероприятий федеральной целевой программы социально-экономического развития двух субъектов с 2015 года. Об этом журналистам в Симферополе рассказал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"По 2020 году исполнение (ФЦП) Крыма и Севастополя за прошедший год с точки зрения кассового исполнения был самый высокий – порядка 96%. У Крыма 97% , у Севастополя 91%. Это самый высокий показатель с 2015 года", – сообщил он. По словам замминистра, этому способствовали "накопленный опыт" и "измененные конструкции по реализации программы". "В этом году мы перераспределяли средства приказом Минэкономразвития, поэтому механизм перераспределения средств получился более мобильный и оперативный. Перемещение средств с одних объектов на другие стало ускоренным, что позволило оперативно управлять финансовыми ресурсами для освоения выделенных денег", – отметил Назаров.