За сутки спасатели потушили 10 пожаров в Крыму

За минувшие сутки огнеборцы ликвидировали 10 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

"По-прежнему одной из основных причин возгорания остается – неосторожное обращение с огнем. Согласно ежегодно обновляемой статистике МЧС России, количество пожаров такого типа стабильно составляет около 80% от общего числа неконтролируемых возгораний. Это и небезопасное курение, и сушка вещей над газовой плитой, возле камина, и несоблюдение правил безопасности при разведении огня на земельном участке близ дома, выжигании травы", – рассказали в МЧС.

Так, например, в Белогорском районе в селе Богатое накануне произошло возгорание в частном доме, в результате которого пострадал 24-летний мужчина. С диагнозом 30% ожога рук и лица он был госпитализирован в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. В результате возгорания огнем поврежден деревянный пол. Площадь пожара составила всего 1 кв.м.

Еще один пожар по причине неосторожного обращения с огнем произошел 12 декабря ночью. В 01:05 на линию "101" поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме пгт. Ленино. К месту вызова оперативно выехали сотрудники 18 пожарно-спасательной части по прибытию в считанные минуты ликвидировали пожар. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России, удалось отбить огонь от соседних зданий и строений, не допустить его распространения. Площадь пожара составила 25 м.кв.