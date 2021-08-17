Новости Крыма

За убийство с особой жестокостью в Севастополе осудят строителя

17 августа 2021, 13:29Происшествия в Крыму

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Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело, фигурантом которого стал молодой строитель, убивший заказчика с особой жестокостью, проинформировали в пресс-службе ведомства.

"Злоумышленник задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в сообщении.

Следователи установили, что 24-летний строитель, будучи в нетрезвом состоянии, повздорил с хозяином частного домовладения, на территории которого работал. Во время ссоры он не совладал с эмоциями и ударил своего оппонента деревянным брусом по голове так, что мужчина потерял сознание. Оданко этого рабочему показалось мало. Он отнес тело в подвал недостроенного дома и поджег строение в нескольких местах, после чего скрылся.

Трагедия произошла в сентябре 2020 года в садовом товариществе Балаклавского района Севастополя. К поиску преступника были привлечены следователи-криминалисты ГСУ СК России по Крыму и Севастополю и сотрудники регионального УВМД. Вскоре молодого убийцу нашли.

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