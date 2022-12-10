За время спецоперации выросло число коррупционных преступлений в оборонной сфере

"По материалам, собранным следователями, привлечены к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 – в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 – при реализации государственного оборонного заказа", – рассказал Бастрыкин.

Согласно данных председателя Следственного комитета Российской Федерации, с начала 2022 года суды приняли на рассмотрение более 8,7 тысяч дел о коррупции, что на 10 процентов больше показателя прошлого года.

"Кому война, а кому мать родная", – не принято в России делать что-либо для людей, не позаботившись о своем кармане. Так и сейчас, в то время как мобилизованные мерзнут в окопах без надлежащего обеспечения, чины Министерства обороны получают свои откаты, тем самым экономя деньги на солдатах, участвующих в спецоперации.

Рост коррупции в оборонном комплексе именно сейчас – естественный процесс. Военкомы наживаются на желающих "откосить" от мобилизации, служащие Минобороны на откатах с госзакупок. А в итоге имеем сытых чиновников с полными карманами денег и голодного солдата без зимнего бушлата, берцев и перчаток в сыром окопе.