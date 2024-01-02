Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 37,68 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 28,6%", – говорится в сообщении.

В период с 25 по 31 декабря по всей стране госпитализировали 6046 человек, что на 22% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели почти 90 тысяч человек, подтверждено 206 летальных исходов.

В Крыму за неделю выявили 281 случай заболевания COVID-19, госпитализированы 80 человек, три пациента скончались.

В Севастополе зафиксированы 267 случаев, госпитализированы 14 пациентов, один заболевший скончался.