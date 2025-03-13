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Новости Крыма

Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад – Роспотребнадзор

13 марта 2025, 15:05Общество

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Темпы заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму снижаются, за последнюю неделю закрытия школ и классов в регионе из-за ОРВИ практически нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Темпы ежедневной заболеваемости снижаются. За текущую неделю уже мы это видим по динамике заболеваемости, по динамике разобщения школьников. За последнюю неделю закрытий школ практически нет, дети выходят из карантина", – сказала руководитель ведомства.

Пеньковская отметила, что в этом году было самое большое количество разобщенных школьников за последние пять лет. Заболеваемость ОРВИ в Крыму была на пике в конце февраля, 80% заболели в последние две недели месяца, уточнила она.

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