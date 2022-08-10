Новости Крыма

Зачем люди едут в крымскую Новофедоровку

10 августа 2022, 16:10Общество

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Небольшой поселок Новофедоровка в 18 километрах на восток от Евпатории и в 60 километрах от Симферополя – популярное курортное местечко среди жителей центра Крымского полуострова. Здесь два важных занятия для 5,5 тысяч местных – обслуживание военного аэродрома Саки, расположенного сразу за жилой зоной на восточной окраине поселка, и курортная деятельность летом.

Во времена СССР поселок назывался "Саки-4". Фактически это был военный городок, где жили семьи летчиков Черноморского флота, и здесь долгие годы никаких отдыхающих и туристической отрасли не было – это был закрытый населенный пункт.

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