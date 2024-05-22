Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе

Личность подозреваемого в осквернении символа воинской славы в Севастополе установлена, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина осквернил установленную на площади Ушакова инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали причастного к инциденту", – сообщили в ведомстве.