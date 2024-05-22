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Новости Крыма

Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе

22 мая 2024, 10:48Общество

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Личность подозреваемого в осквернении символа воинской славы в Севастополе установлена, мужчина задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина осквернил установленную на площади Ушакова инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали причастного к инциденту", – сообщили в ведомстве.

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