Новости Крыма

Задержание в Крыму представителя меджлиса*: оценка ветерана спецслужб

06 сентября 2021, 12:19Общество

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В Крыму сохраняется реальная угроза диверсий и терактов как со стороны Украины в лице запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа", так и других недружественных России стран. Такое мнение высказал бывший сотрудник органов госбезопасности, депутат крымского парламента Сергей Дремов.

Ранее стало известно о задержании в Крыму первого заместителя председателя "меджлиса"* Наримана Джелялова и четырех его сообщников по подозрению в диверсии.

По неподтвержденной информации, речь идет о повреждении газопровода в селе Перевальное под Симферополем. 23 августа там произошел прорыв газовой трубы. По факту повреждения газопровода возбуждено уголовное дело. Прорыв был ликвидирован вечером в тот же день.

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