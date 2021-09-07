Задержанные за диверсию в Крыму рассказали, как подрывали газовую трубу

Арестованные по обвинению в подрыве газовой трубы в селе Перевальное под Симферополем Асан и Азиз Ахтемовы дали признательные показания. ЦОС ФСБ опубликовал видео, на котором они сообщают , как готовили и осуществляли подрыв трубопровода.

По словам Асана Ахтемова, диверсия осуществили по заданию некоего "Саида", который, по версии следствия, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. Ахтемов встретился с "Саидом" в Херсоне в одном из заведений общепита. Там "Саид" рассказал молодому человеку о планах подрыва газовой трубы. После они отправились на квартиру, где некто Сергей показал Ахтемову взрывное устройство и рассказал, как им пользоваться.

"Сергей объяснил, что это кумулятивный снаряд, который должен пробить эту трубу. Должно хватить силы, чтобы ее пробить", – сообщил Асан Ахтемов.