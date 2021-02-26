Новости Крыма Захарова пригласила правозащитников в Крым оценить "атмосферу террора"



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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выдумкой заявления руководства меджлиса* об "атмосфере террора" в Крыму. Об этом информирует РИА Новости. По словам немецкого дипломата, живущие на полуострове представители крымско-татарского народа подвергаются притеснению, сообщал ранее сайт РИА Новости Крым. "Атмосфере террора" в Крыму, о которой говорят в руководстве меджлиса крымско-татарского народа* – выдумка", – сообщила Захарова в ходе брифинга в пятницу и добавила, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

