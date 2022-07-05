Замначальника Крымской таможни задержан за превышение полномочий

Правоохранители задержали заместителя начальника Крымской таможни – начальника отдела тылового обеспечения. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, рассказала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Крымской таможни – начальника отдела тылового обеспечения. Органами следствия в настоящее время ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий", – говорится в сообщении.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении руководителя фирмы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи установили, что в марте прошлого года замначальника Крымской таможни заключил контракт с частной фирмой на капремонт ведомственного здания в Евпатории. Позже с целью строительного контроля ремонтных работ таможня заключила еще один контракт – с начальником отдела строительного контроля по объектам капитального строительства АО "Служба технического надзора".