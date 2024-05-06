Заморозки и ветер: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погоду в Крыму обусловит область повышеного атмосферного давления. Будет малооблачно и прохладно, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, днем +18…+23, в горах +11…+16", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +19...+21.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +18…+20.