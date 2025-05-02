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Новости Крыма

Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое

02 мая 2025, 13:10Новости

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В Крыму ночью и утром в субботу ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов", – сказано в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, подчеркнули в ведомстве.

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