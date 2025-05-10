Заморозки возвращаются в Крым

В воскресенье, 11 мая, в Крыму снова ожидаются заморозки. В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение, рассказали в республиканском Главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус одного градуса", – говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением или гибелью сельскохозяйственных культур, цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

В МЧС рекомендуют принять м еры для защиты растений, а также воздержаться от длительных походов в лес и горы.