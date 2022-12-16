Новости Крыма

Запад использует порноиндустрию для идеологической борьбы с Россией, – мнение псковских коммунистов

16 декабря 2022, 15:59Главная

"В информационную войну против России брошены все силы. Запад не брезгует никакими методами", – считают в Псковском областном отделении КПРФ.

Такое заявление псковские коммунисты сделали после анализа статистики за 2022 год, опубликованной порнографическим сайтом "Pornhub". Согласно проведенным исследованиям, в текущем году в Топ-5 запросов вошло "украинское порно", обойдя "русское домашнее". Особое внимание члены партийной организации обратили на само сценарное построение порнороликов: в большинстве случаев на женские роли по-прежнему выбирают русских актрис, а вот мужские роли играют украинские актеры. Та же тенденция прослеживается и в сюжетах с однополыми связями. "Через свою продукцию "Pornhub" показывает доминирование над русскими и над Россией. Во всех сюжетах – они нас, а не мы их", – считают в областной организации КПРФ.

"Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам предварительно будут давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу Великую страну, запад готов на все", – считают коммунисты.

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