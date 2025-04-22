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Новости Крыма

"Заслуженный художник Крыма" – Аксенов наградил ветерана войны Солопова

22 апреля 2025, 13:37Общество

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Крымский художник, ветеран Великой Отечественной войны Нинель Солопов получил почетное звание "Заслуженный художник Крыма". Как рассказал глава региона Сергей Аксенов, государственная награда вручена крымскому живописцу во вторник в рамках открытия его персональной выставки в Совмине республики.

"За заслуги в искусстве Нинелю Ивановичу присвоено почетное звание "Заслуженный художник Республики Крым". Рад вручить крымскому живописцу высокую государственную награду республики. Благодарю за большую работу в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. И конечно, за прекрасные картины", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

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