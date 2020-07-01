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Застрял на скале: турист убедился в неприступности Судакской крепости

Застрял на скале: турист убедился в неприступности Судакской крепости

Сегодня, 11:24Новости

Любителя экстрима из Краснодара пришлось снимать спасателям с отвесной скалы под Генуэзской крепостью в Судаке. Спасенный мужчина не пострадал, проинформировали на официальной странице в Facebook музея-заповедника "Судакская крепость".

Турист решил пойти наперекор здравому смыслу и толпе посетителей. Он полез фотографироваться на крепость со стороны моря. Карабкаясь по практически отвесной скале и цепляясь за пучки травы, мужчина чудом добрался до угла крепостной башни и понял, что дальше идти некуда. Спуститься самостоятельно тоже не смог.

На зов оперативно прибыла дежурная группа Судакского отряда "КРЫМ-СПАС". Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, мужчину пришлось извлекать из каменной ловушки с помощью альпинистского снаряжения. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.

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