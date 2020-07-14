Новости Крыма

Застрял: в Ялте четверо спасателей снимали с верхушки магнолии мужчину

Застрял: в Ялте четверо спасателей снимали с верхушки магнолии мужчину

14 июля 2020, 12:10Новости

Сотрудникам МЧС Республики Крым пришлось проводить спасательную операцию на верхушке одной из магнолий, которые растут на набережной Ялты. Там, как пояснили в пресс-службе ведомства, застрял мужчина.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина в центре Ялты забрался на магнолию и не может самостоятельно с нее спуститься, поступило диспетчеру спасательной службы днем в понедельник.

На место происшествия выехали четверо спасателей ялтинского отряда "КРЫМ-СПАС". Путешественника-оригинала сняли с верхушки магнолии без приключений и последствий для здоровья, медицинская помощь "экскурсанту" не потребовалась. Но мужчина так и не смог объяснить, как и зачем он забрался на дерево на высоту четырех метров.

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