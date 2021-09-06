Застряли в горах: алуштинские спасатели помогли туристам

Алуштинским спасателям в минувшие выходные пришлось дважды снимать с гор туристов. По данным-пресс-службы МЧС РК, одна из спасенных получила травму, поскользнувшись на камнях возле водопада Джур-Джур.

Сообщение о том, что женщина травмирована и нуждается в помощи, поступило спасателям вечером 4 сентября. Прибывшие сотрудники МЧС оказали пострадавшей первую помощь и на носилках доставили женщину к карете скорой помощи. Уже на следующий день оперативный дежурный принял информацию о двух туристах, заблудившихся на склонах горы Демерджи.

"С туристами была установлена телефонная связь и получены точные координаты их местонахождения. Со слов пострадавших, тропу они потеряли при спуске с горы Пахкал-Кая. Крымские спасатели в пешем порядке приступили к поискам и вскоре обнаружили людей, которых сопроводили к личному автомобилю", – говорится в сообщении.