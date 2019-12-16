Засуха в Крыму продолжается

Недавние дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму.

Об этом рассказала начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометеоцентра Наталья Охрименко.

По ее словам, их было просто недостаточно.

"Ситуация существенно не изменилась. После ноябрьских дождей немного всколыхнулась водность на некоторых реках, но ненадолго. Пока улучшения гидрологической обстановки не произошло и в ближайшую неделю не ожидается, снега в горах все еще нет", – сказала Охрименко.

Однако и ухудшения пока нет, заметила она.

"Пока ухудшения не произошло, все на одном уровне держится. Да, дожди были неплохие, но их мало. Один-два дня – это недостаточно", – подчеркнула Охрименко.

Как ранее сообщалось, из-за погодных условий в Крыму наблюдается вододефицит, пересыхание рек. Так, естественный приток воды отсутствует в Чернореченское и Партизанское водохранилища, пересохли реки Черная и Альма.