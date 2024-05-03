Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки

03 мая 2024, 10:17Общество

5

В апреле на территории Крыма выпало значительно ниже нормы осадков, запасы воды в водохранилищах сократились на 13 миллионов кубометров, а под Судаком полностью пересохли горные реки Ворон и Ай-Серез, информирует крымский гидрометцентр.

"В бассейнах селевых рек Ворон и Ай-Серез округа Судак сохранялось пересыхание, а в бассейнах селевых рек округов Алушты и Феодосия наблюдался незначительный сток. <…> Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу мая составил 190,87 млн м в кубе, что на 13,03 млн кубов меньше, чем месяц назад", – уточнили эксперты.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх