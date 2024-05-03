Засушливый апрель: в Крыму пересохли две реки

В апреле на территории Крыма выпало значительно ниже нормы осадков, запасы воды в водохранилищах сократились на 13 миллионов кубометров, а под Судаком полностью пересохли горные реки Ворон и Ай-Серез, информирует крымский гидрометцентр.

"В бассейнах селевых рек Ворон и Ай-Серез округа Судак сохранялось пересыхание, а в бассейнах селевых рек округов Алушты и Феодосия наблюдался незначительный сток. <…> Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу мая составил 190,87 млн м в кубе, что на 13,03 млн кубов меньше, чем месяц назад", – уточнили эксперты.