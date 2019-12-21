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Затонувшую в Севастополе подлодку буксируют на утилизацию – СМИ

Затонувшую в Севастополе подлодку буксируют на утилизацию – СМИ

21 декабря 2019, 15:37Новости

Корпус подлодки Б-380, который затонул в Севастополе вместе с плавдоком, начали буксировать к месту утилизации, сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на источник в оперативных службах полуострова.

В связи с работами с 09:30 до 10:30 перекрывали рейд бухты, разделяющей город, сообщило российское правительство города.

Ранее военная прокуратура Черноморского флота России начала проверку, которая связана с затоплением в Южной бухте Севастополя подлодки "Горьковский комсомолец" (Б-380) и плавучего дока.

Плавучий док ПД-16 с корпусом подводной лодкой Б-380 затонул в

Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. Они были выведены из состава Черноморского флота и подлежали утилизации.

Российский врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Он предназначался для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тысяч тонн.

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