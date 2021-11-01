Новости Крыма

Затор в Босфоре: из-за тумана в проливе случился транспортный коллапс

Сегодня, 13:14Общество

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Власти Турции закрыли пролив Босфор для транзитных судов сегодня утром. Причиной стал сильный туман, который накрыл пролив, резко ухудшив видимость. Об этом информирует турецкое издание NTV.

По информации СМИ, туман начался еще ночью, но к утру сгустился до такой степени, что проход судов по проливу стал просто невозможным. В итоге, с 9:30 движение по проливу было остановлено.Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное и Мраморное моря. Вместе с Эгейским проливом является судоходным путем для кораблей из Средиземного моря к странам Черноморского бассейна. Самый узкий в мире межконтинентальный пролив: его максимальная ширина – 3,7 километра, в самом узком месте расстояние между берегами всего 700 метров. Из-за сложностей навигации суда обязаны проходить пролив на скорости не более 10 узлов. Контролируется Турцией, которая регулирует судоходство в проливе и имеет право ограничивать морские перевозки тех государств, которые не являются черноморскими.

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