Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей

В Крыму подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные муниципальным контрактом работы по капитальному ремонту школы. Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 82 млн рублей", – говорится в сообщении

Решением суда подрядчик признан виновным и оштрафован на два миллиона рублей, уточнили в ведомстве.

Сейчас ремонтные работы в школе почти завершены, добавили в пресс-службе.