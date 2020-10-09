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Затянувшийся август: прогноз погоды на пятницу в Крыму

Затянувшийся август: прогноз погоды на пятницу в Крыму

09 октября 2020, 08:55Общество

В пятницу 9 октября на крымском полуострове ожидается по-летнему теплая погода. Об этом информирует региональный гидрометцентр.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер преимущественно восточный со скоростью 6-12 м/с, в Керчи возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17, на ЮБК +16…+18 градусов; днем столбики термометра поднимутся до отметок +22…+25, на ЮБК до +23…+25 градусов.

В Симферополе сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.

На ЮБК переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +23…+25 градусов.

На Керченском полуострове небольшая малооблачно, без осадков. Ожидается восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +22…+24 градуса.

В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.

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