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Завершения мобилизации в России не будет. Чиновники врут.

29 октября 2022, 10:37Главная

Завершения мобилизации в России не будет. Чиновники врут.

Вчера Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил Президенту об успешном окончании мобилизации. Часть регионов заявили о выполнении планов и завершении мобилизации-Брянская и Саратовская области, Камчатка и Башкирия. В это же время, власти Томской и Вологодской областей заявляют о продолжении мобилизации. Такие несостыковки в заявлениях руководства областей могут говорить только об одном – в Кремле полный хаос и никакой команды о завершении мобилизационных мероприятий, даже неформальной, военкоматы не получали.

Механизм завершения мобилизации не урегулирован, также отметил юрист Кирюников Алексей. "Я предполагаю, что отменять ее должен Президент. Он указом ее объявил, указом она и заканчивается, а если нет указа, то мобилизация идет. Пока идет – призыв законный", – посчитал он.

На многие вопросы нет ответов, как и на вопрос "Сколько времени должны провести мобилизованные с оружием в руках"? До окончания спецоперации или они как срочники должны провести 12 месяцев на службе и демобилизоваться? Сроки мобилизации нигде не указаны, а значит это одно – обычные люди на фронте надолго.

В очередной раз мы наблюдаем, что слова Правительства в лице Министра обороны и Президента идут в разрез с реальными делами, а все заявления остаются только словами. Путин сам уже не знает, что делать с СВО, которая пошла не по его плану.

Все по теме: мобилизация, министр, обман

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