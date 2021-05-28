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Здание бывшего института минресурсов в Крыму отремонтируют за 322 млн

28 мая 2021, 12:39Общество

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Здание бывшего Института минеральных ресурсов на проспекте Кирова, 47/2 в Симферополе будет отремонтировано за счет государственных средств. Об этом сказано в распоряжении главы Республики Крым Сергея Аксенова о выборе единственного подрядчика. "Определить ООО "Группа инвестиционных предприятий "Монолит" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений, расположенных по адресу: проспект Кирова, 47/2, г. Симферополь", – говорится в документе. Стоимость контракта – 322 млн рублей. Согласно документу, работы должны быть завершены до конца 2022 года.

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