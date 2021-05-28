Новости Крыма Здание бывшего института минресурсов в Крыму отремонтируют за 322 млн

Здание бывшего Института минеральных ресурсов на проспекте Кирова, 47/2 в Симферополе будет отремонтировано за счет государственных средств. Об этом сказано в распоряжении главы Республики Крым Сергея Аксенова о выборе единственного подрядчика. "Определить ООО "Группа инвестиционных предприятий "Монолит" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений, расположенных по адресу: проспект Кирова, 47/2, г. Симферополь", – говорится в документе. Стоимость контракта – 322 млн рублей. Согласно документу, работы должны быть завершены до конца 2022 года. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

