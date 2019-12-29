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Зеленский подписал закон, разрешающий представителям власти АР Крым отстаивать интересы в судах

Зеленский подписал закон, разрешающий представителям власти АР Крым отстаивать интересы в судах

29 декабря 2019, 19:08Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий возможности самопредставительства органов власти Автономной Республики Крым № 390-IX, который Верховная Рада приняла 18 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно тексту документа, закон расширяет перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов власти АР Крым в суде.

"Такая возможность предоставлена не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и другим уполномоченным лицам в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором (контрактом) (т. е. включительно с работниками) и др.", – сказано в тексте документа.

В Офисе президента Украины ранее планировали разработать Стратегию реинтеграции оккупированных территорий с планом действия, который бы регулярно пересматривался.

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