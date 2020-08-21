Новости Крыма

Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым

Зеленский сделал новое заявление о подаче воды в Крым

21 августа 2020, 11:22Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о подаче днепровской воды в Крым "никто не говорит". Об этом информирует украинские СМИ.

"Мы сейчас не говорим ни о какой подаче воды в Крым. Я не знаю, кто поднимает этот вопрос", – сообщил Владимир Зеленский. Он в очередной раз сказал, что днепровскую воду на полуостров "вернут" только в случае "деоккупации". "Все будет нормально, украинский язык – государственный, сейчас о воде в Крым никто не говорит, Крым вернется, все – будет", – подчеркнул президент Украины.

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