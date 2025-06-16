Землетрясение произошло у побережья Курил

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У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом рассказывается на сайте Европейского сейсмологического центра.

По данным экспертов, землетрясение произошло в 4:06 по всемирному времени (около 7 утра по московскому – ред.), эпицентр залегал на глубине 10 км в Тихом океане, на расстоянии 199 км к востоку от Курильска с населением 1,6 тыс. человек.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову, тревога цунами в регионе не объявлялась.